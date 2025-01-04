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Мостовой считает, что Промес усилил бы «Спартак»: «Уверен, он не потерял уровень. Очень сильный игрок»

Александр Мостовой считает, что Квинси Промес мог бы усилить «Спартак».

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

– Квинси усилил бы «Спартак» в случае возвращения?

– Конечно, усилил бы. По‑футбольному он очень сильный игрок. Уверен, что он не потерял уровень, тут вопросов и быть не может.

Другое дело, все понимают его ситуацию. Я запутался в ней, она тянется уже долго, и никто ничего не говорит, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoКвинси Промес
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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