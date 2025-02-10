У Глебова возможен перелом лодыжки. Так сказал врач ЦСКА
У Кирилла Глебова, вероятно, сломана нога.
Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ. С поля его увезли, футболист прикрывал лицо футболкой.
Врач московского клуба Филипп Чубаровский сообщил, что у Глебова возможен перелом лодыжки.
В этом сезоне Кирилл провел 6 игр в Мир РПЛ. Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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