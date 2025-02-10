У Глебова возможен перелом лодыжки. Так сказал врач ЦСКА

У Кирилла Глебова, вероятно, сломана нога.

Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с «Краснодаром » в Winline Зимнем кубке РПЛ . С поля его увезли, футболист прикрывал лицо футболкой.

Врач московского клуба Филипп Чубаровский сообщил, что у Глебова возможен перелом лодыжки.

В этом сезоне Кирилл провел 6 игр в Мир РПЛ. Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .