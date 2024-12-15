Миодраг Божович: «Зенит» как всегда фаворит в чемпионской гонке. Хотел бы видеть российские команды в еврокубках в следующем году»

Миодраг Божович назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в Мир РПЛ.

Бывший тренер многих российских клубов также выразил мнение, что петербургская команда не осуществит больших трансферов во время зимнего перерыва.

«Фаворит в чемпионской гонке — как всегда «Зенит». Однако, не думаю, что от них стоит ждать громких трансферов этой зимой. Не уверен, что они смогут договориться с какими-то серьезными европейскими клубами.

В следующем году так же хотел бы видеть российские клубы в европейских турнирах. Но думаю, сейчас их уровень упал по сравнению с соперниками из топ-лиг. Похожая ситуация была с клубами из Югославии. Нашим командам понадобилось пару лет, чтобы снова освоиться на этом уровне», — сказал экс-тренер российских клубов.

Напомним, у «Краснодара» и «Зенита » по 39 очков, но краснодарцы идут на 1-м месте по дополнительным показателям.