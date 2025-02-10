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Санья о «Челси»: «Санчес допускал ошибки, но виноват не только вратарь. Атмосфера должна быть позитивной, я бы его поддержал»

Бакари Санья призвал игроков «Челси» поддержать Роберта Санчеса.

– Что чувствует защитник, если у него нет уверенности в своем вратаре? Можно ли вернуть эту уверенность? Кажется, что вратарская позиция – одна из тех, где игроки быстро решают для себя, достаточно ли хорош тот или иной голкипер.

– Если бы Роберт Санчес был моим партнером по команде, я бы его поддержал. Футболисты – это люди, они совершают ошибки. Да, Санчес допускал промахи, но важно двигаться дальше. А чтобы сделать это быстро, игрок должен чувствовать уверенность со стороны своих партнеров.

Атмосфера должна быть позитивной, нужно, чтобы вратарь чувствовал себя комфортно. Когда команда пропускает, виноват может быть не только вратарь. Защитник тоже может дать нападающему шанс, потому что не предугадал его движение или сам ошибся.

Ответственность лежит не только на вратаре – это задача всей команды. Конечно, он совершал ошибки, но это часть футбола. Он станет лучше только через игру.

Когда ошибается полевой игрок, это часто остается незамеченным, люди быстро забывают. Но у вратаря все иначе – любая ошибка критична, и на него сразу указывают пальцем. Хотя рядом с ним есть защитники, которые должны были помешать сопернику.

Как игрок, я всегда поддерживал своих партнеров. Я знаю, насколько это сложно, – сказал бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции в интервью Great Offshore Sportsbooks.

У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoпремьер-лига Англия
logoБакари Санья
logoЧелси
logoРоберт Санчес
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