У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
Чаще вратаря «Челси» ошибается только голкипер из клуба из зоны вылета АПЛ.
«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (1:1, второй тайм).
На 50-й минуте первого тайма Матеус Кунья с углового закрутил мяч в створ. Роберт Санчес выронил мяч, и Мэтт Доэрти сравнял счет.
Это 4-я результативная ошибка испанца. Только Ариянет Мурич, вратарь «Ипсвича» с 18-го места, совершил больше ошибок, которые привели к голу, среди всех футболистов Премьер-лиги в этом сезоне – 5.
В случае победы сегодня «синие» будут занимать 4-е место.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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