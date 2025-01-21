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  • У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места
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У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места

Чаще вратаря «Челси» ошибается только голкипер из клуба из зоны вылета АПЛ.

«Челси» принимает «Вулверхэмптон» в 22-м туре АПЛ (1:1, второй тайм).

На 50-й минуте первого тайма Матеус Кунья с углового закрутил мяч в створ. Роберт Санчес выронил мяч, и Мэтт Доэрти сравнял счет.

Это 4-я результативная ошибка испанца. Только Ариянет Мурич, вратарь «Ипсвича» с 18-го места, совершил больше ошибок, которые привели к голу, среди всех футболистов Премьер-лиги в этом сезоне – 5.

В случае победы сегодня «синие» будут занимать 4-е место.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoВулверхэмптон
logoАриянет Мурич
logoРоберт Санчес
logoИпсвич
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