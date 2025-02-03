«Челси» готов предложить до 70 млн евро за Кобеля. Вратарь может покинуть «Боруссию» летом
«Челси» работает над трансфером Грегора Кобеля.
По информации Bild, лондонцы готовы заплатить за вратаря дортмундской «Боруссии» до 70 миллионов евро. Трансфер Кобеля может состояться летом – «Челси» хочет усилить вратарскую позицию на фоне ошибок Роберта Санчеса.
Сообщается, что Кобель недоволен ослаблением своего авторитета в «Боруссии» после лишения капитанской повязки прошлым летом. Клуб готовится к возможному уходу швейцарского голкипера – ранее стало известно о согласовании трансфера вратаря «Аякса» Дианта Рамая, который должен присоединиться к команде летом после аренды в «Копенгагене».
В этом сезоне Кобель провел 17 матчей в Бундеслиге, не пропустив в 3 из них. С полной статистикой 27-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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