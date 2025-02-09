Санья о лучших правых защитниках в истории АПЛ: «Уокер – первый, обычно он брал верх над лучшими атакующими игроками мира. Я – второй, Бранислав Иванович – третий»
Бакари Санья включил себя в число лучших правых защитников в истории АПЛ.
«Кайл Уокер – топ-футболист. Честно говоря, он лучший правый защитник в истории АПЛ. Он играл хорошо не только за «Манчестер Сити», но и за «Тоттенхэм».
Думаю, он заслуживает самых лестных слов. Поначалу у него были проблемы с выбором позиции, но он перестроился и сыграл ключевую роль в успехах и доминировании «Сити». Обычно он брал верх в противостояниях с лучшими атакующими футболистами мира.
Я бы поставил Уокера на первое место, себя – на второе, а на третье – Бранислава Ивановича», – сказал бывший футболист «Арсенала» в интервью Great Offshore Sportsbooks.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем