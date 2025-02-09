Санья о лучших правых защитниках в истории АПЛ: «Уокер – первый, обычно он брал верх над лучшими атакующими игроками мира. Я – второй, Бранислав Иванович – третий»

Бакари Санья включил себя в число лучших правых защитников в истории АПЛ.

«Кайл Уокер – топ-футболист. Честно говоря, он лучший правый защитник в истории АПЛ . Он играл хорошо не только за «Манчестер Сити», но и за «Тоттенхэм ».

Думаю, он заслуживает самых лестных слов. Поначалу у него были проблемы с выбором позиции, но он перестроился и сыграл ключевую роль в успехах и доминировании «Сити». Обычно он брал верх в противостояниях с лучшими атакующими футболистами мира.

Я бы поставил Уокера на первое место, себя – на второе, а на третье – Бранислава Ивановича », – сказал бывший футболист «Арсенала » в интервью Great Offshore Sportsbooks.