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Галлас о «Челси»: «Санчес – вратарь не уровня топ-клуба, он допускает грубые ошибки. Винить нужно тех, кто привел его – ответственные за трансферы люди не обладают должным опытом»

Вильям Галлас раскритиковал трансферную политику «Челси» и игру Роберта Санчеса.

– Каково это для защитника, когда нет уверенности в своем вратаре? И может ли это доверие вернуться?

– Позиция вратаря – одна из тех, где игрокам очень быстро становится понятно, достаточно ли хорош тот или иной футболист.

Ошибки вратаря – это всегда большая проблема. К сожалению для Роберта Санчеса, он допускает грубые промахи, и делает это слишком часто.

Легко обвинять самого игрока, но болельщики «Челси» должны смотреть в сторону спортивного директора. Должны винить тех, кто привел его в клуб.

У него нет уровня, чтобы быть первым номером «Челси». В топ-клубе ты должен соответствовать требованиям, а он, к сожалению, этого уровня не имеет.

Но ведь есть люди, которые отвечают за трансферы, которые принимают решения. Обычно это не только спортивный директор, но наверняка есть человек, который занимается именно вратарской позицией и дал одобрение на подписание Санчеса. И этот человек допустил ошибку.

– Как оценить трансферную политику «Челси» в последние годы?

– У клуба просто нет опыта в покупке игроков. У нас проблемы с вратарем, у нас проблемы с защитниками.

Роберт Санчес совершил ошибку и был исключен из состава на матч против «Вест Хэма». Если говорить о защитниках, Ливай Колуилл в последних двух играх допустил серьезные ошибки.

Но проблема в том, что, несмотря на его потенциал, ему, возможно, поручили слишком многое –роль лидера обороны. А он еще молод, ему нужен опытный партнер, который поможет ему.

Вот почему, на мой взгляд, люди, ответственные за трансферы, не обладают достаточным опытом. Они не понимают, насколько важно иметь центрального защитника с серьезным опытом, который мог бы управлять линией обороны.

Таким был Тиаго Силва. Таким был Джон Терри. Таким был Марсель Десайи. Когда в команде есть такие игроки, можно постепенно вводить молодых и развивать их рядом с опытными.

Когда ты знаешь, что Тиаго Силва уходит, ты должен заранее подготовиться к его уходу и подписать опытного центрального защитника. Это не может быть правый или левый защитник. Нет, это должен быть кто-то в центре обороны.

Люди, ответственные за селекцию, не выполнили свою работу должным образом, – сказал бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Галлас в интервью Prime Casino.

У Санчеса 4-я результативная ошибка в сезоне АПЛ. Чаще вратаря «Челси» ошибается только Мурич из «Ипсвича» с 18-го места

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Марсель Десайи
logoТиаго Силва
logoРоберт Санчес
logoВильям Галлас
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛивай Колуилл
logoДжон Терри
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