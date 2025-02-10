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  • Булыкин об Иличе в «Спартаке» за 20 млн евро: «Для российских клубов ценник часто завышается. Кто-то и Роналду хочет в команду, но это не значит, что он придет»
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Булыкин об Иличе в «Спартаке» за 20 млн евро: «Для российских клубов ценник часто завышается. Кто-то и Роналду хочет в команду, но это не значит, что он придет»

Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере Ивана Илича в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят получить скидку на трансфер, который оценивается в 17+3 млн евро, а также снизить запросы полузащитника по зарплате.

«Думаю, проблема и в стоимости, и в травматичности футболиста. «Спартаку» нужно усиление здесь и сейчас, чтобы оно точно пришлось ко двору. Если Илич пропустит подготовку, то будет сложно.

Это видимые нюансы, но существуют еще и невидимые, которые знает только руководство. Если переговоры затягиваются, то что-то здесь не так. 

Часто бывает, что для российских клубов ценник завышается. Если футболист очень нужен, то стоимость также повышается. Но когда до конца трансферного окна остается немного времени, то все становятся более сговорчивыми. Надо дождаться. 

Илича хотел Станкович? Кто-то и Роналду хочет в команду, но это не значит, что он придет. Вообще очень рискованно тратить больше 20 миллионов евро на трансфер.

Футболист должен принести ощутимую пользу клубу, причем без адаптации. Но это очень сложно сделать. К тому же сейчас нет международных матчей.

Потом руководство начинает спрашивать, почему большие деньги были потрачены так неэффективно», – сказал бывший форвард сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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