Трансфер Илича в «Спартак» откладывается из-за травмы хавбека. Клуб примет решение после еще одного медосмотра (Sport Baza)

Переход Ивана Илича в «Спартак» откладывается из-за травмы игрока.

Ранее сообщалось , что красно-белые купят полузащитника «Торино » за 20 миллионов евро с учетом бонусов.

По информации телеграм-канала Sport Baza, сделку тормозит ситуация с травмой футболиста – медики прогнозируют, что восстановление Илича может затянуться до марта. При этом другие врачи дают более оптимистичные прогнозы.

Игрок уже прошел несколько обследований, и ему предстоит еще один медосмотр. После него «Спартак » должен принять решение о трансфере.

Отмечается, что в клубе есть разные мнения о переходе хавбека. Больше всех в команде его хотят видеть главный тренере Деян Станкович и спортивный директор Франсис Кахигао . Но есть и те, кто считают, что трансфер за такую крупную сумму может быть слишком рискованным.

В случае подписания контракта Иван будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 3 млн.