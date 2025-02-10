Мостовой назвал рецепт вылета из РПЛ: «Тедеско назначить главным тренером, Абаскаля – помощником. Эти «тренеры» ничего не смогут дать футболу»
Александр Мостовой рассказал, как клуб может обречь себя на вылет из Мир РПЛ.
«Рецепт вылета из РПЛ простой: назначить Тедеско главным тренером, а помощником поставить Абаскаля. Готово. Клуб вылетит из РПЛ, если это не команда из топ-8.
Эти тренеры – в кавычках – ничего не смогут дать футболу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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