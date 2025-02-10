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  • Карпин о 4:0 с «Динамо»: «Больше того, что не понравилось, чем понравилось. Слишком много необоснованных потерь в 1-м тайме, это неприемлемо»
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Карпин о 4:0 с «Динамо»: «Больше того, что не понравилось, чем понравилось. Слишком много необоснованных потерь в 1-м тайме, это неприемлемо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Динамо».

Желто-синие одержали победу со счетом 4:0 в матче за пятое место Winline Зимнего кубка РПЛ. 

– Что вам понравилось в матче от «Ростова»?

– Честно говоря, больше того, что не понравилось, чем понравилось. Больше всего не понравился первый тайм. Во втором тайме чуть больше было организации, в первом тайме было слишком много потерь вообще не обоснованных, все опасности у наших ворот возникали после того, как мы владели мячом. Это неприемлемо, будем разбираться, хотя счет на табло после первого тайма был 3:0.

Футболисты восприимчивы к критике, надеюсь, на 100%. Когда мы проигрываем, но играем хорошо, тоже им говорю, что они правильно сделали, но это футбол и такое бывает. Когда играют плохо, значит, не важен счет, тем более в таких матчах. Даже после игр в чемпионате, в которых мы выигрывали, но играли не так, как хотели бы, такую же критику получали футболисты, – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoWinline Зимний кубок РПЛ
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