Гвардиола не опасается отставки из «Ман Сити»: «Я здесь из-за того, чего добился в предыдущих сезонах. Не думаю, что меня выгонят на улицу»
Пеп Гвардиола заявил, что не опасается потерять работу.
Главному тренеру «Манчестер Сити» задали вопрос о возможном увольнении из-за плохих результатов в этом сезоне.
«Нет [я не боюсь]. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу.
Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не думаю, что меня выгонят на улицу», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Пеп Гвардиола: «С точки зрения истории ЛЧ «Ман Сити» не может сравниться ни с «Реалом», ни с «Баварией», ни с «Барсой», ни с «Миланом». Но в последнее десятилетие мы были рядом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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