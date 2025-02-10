Гвардиола не опасается отставки из «Ман Сити»: «Я здесь из-за того, чего добился в предыдущих сезонах. Не думаю, что меня выгонят на улицу»

Пеп Гвардиола заявил, что не опасается потерять работу.

Главному тренеру «Манчестер Сити » задали вопрос о возможном увольнении из-за плохих результатов в этом сезоне.

«Нет [я не боюсь]. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу.

Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не думаю, что меня выгонят на улицу», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола: «С точки зрения истории ЛЧ «Ман Сити» не может сравниться ни с «Реалом», ни с «Баварией», ни с «Барсой», ни с «Миланом». Но в последнее десятилетие мы были рядом»