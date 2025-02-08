Рико Льюис: «Сезон складывается не так, как желал «Сити». Все хотят, чтобы нас обыграли, это давление. Матч с «Реалом» – большой, сейчас его видишь каждый год»

Рико Льюис высказался о победе над «Лейтон Ориент» (2:1) в Кубке Англии.

«Ман Сити» уступал к перерыву со счетом 0:1 команде из третьего английского дивизиона.

«Он [Пеп Гвардиола ] не сходил с ума или что-то типа того. Он видел, что мы создаем моменты, здесь важно продолжать в том же духе. Надо отдать должное «Лейтон Ориент », они усложнили нам игру.

Легко сказать, что игра оказалась тяжелее, чем мы думали, но мы знаем, что это непростые соперники. Болельщики их поддерживали. В конце концов, это «Манчестер Сити », и требования здесь очень высокие. В команде достаточно лидеров. Переход из атаки в оборону сложен, приходится покрывать большую территорию. Все дело в доверии.

Сезон складывается не так, как мы хотели. Сейчас каждая игра важна, и если мы будем побеждать, то сезон может стать для нас отличным. Все хотят, чтобы нас обыграли, кроме фанатов «Сити», конечно. Это давление на наши плечи. В перерыве все успокоились».

Об игре с «Реалом»

«Это большой матч, афиша говорит сама за себя. Сейчас это встреча, которую видишь каждый год, будь то четвертьфинал или полуфинал», – сказал защитник «Ман Сити».