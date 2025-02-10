Пеп Гвардиола: «С точки зрения истории ЛЧ «Ман Сити» не может сравниться ни с «Реалом», ни с «Баварией», ни с «Барсой», ни с «Миланом». Но в последнее десятилетие мы были рядом»

Пеп Гвардиола высказался о соперничестве с «Реалом».

Клубы встретятся в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдет завтра на «Этихад Стэдиум».

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, являются ли эти команды главными соперниками в Лиге чемпионов нынешней эпохи.

«За последнее десятилетие – да, возможно. С точки зрения истории Лиги чемпионов мы, честно говоря, не можем сравниться ни с мадридским «Реалом », ни с мюнхенской «Баварией», ни с «Барселоной», ни с «Миланом ». С командами такого рода.

В последнее десятилетие мы были рядом. В последние годы жеребьевка сводит нас с ними», – сказал Гвардиола .