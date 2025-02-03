«Ман Сити» пропустил 4+ гола в 4 играх в этом сезоне. В карьере Гвардиолы такого еще не было
Команды Пепа Гвардиолы еще никогда не пропускали так много голов.
В воскресенье «Манчестер Сити» был разгромлен «Арсеналом» со счетом 1:5 в 24-м туре АПЛ.
Также в этом сезоне «горожане» много пропускали в играх с «ПСЖ» (2:4), «Тоттенхэмом» (0:4) и «Спортингом» (1:4).
Впервые в тренерской карьере Гвардиолы его команде забили как минимум 4 гола в четырех матчах сезона. Ранее испанец тренировал «Баварию» и «Барселону».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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