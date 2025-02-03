«Ман Сити» пропустил 4+ гола в 4 играх в этом сезоне. В карьере Гвардиолы такого еще не было

Команды Пепа Гвардиолы еще никогда не пропускали так много голов.

В воскресенье «Манчестер Сити » был разгромлен «Арсеналом » со счетом 1:5 в 24-м туре АПЛ .

Также в этом сезоне «горожане» много пропускали в играх с «ПСЖ » (2:4), «Тоттенхэмом » (0:4) и «Спортингом» (1:4).

Впервые в тренерской карьере Гвардиолы его команде забили как минимум 4 гола в четырех матчах сезона. Ранее испанец тренировал «Баварию» и «Барселону».