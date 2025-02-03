  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» пропустил 4+ гола в 4 играх в этом сезоне. В карьере Гвардиолы такого еще не было
33

«Ман Сити» пропустил 4+ гола в 4 играх в этом сезоне. В карьере Гвардиолы такого еще не было

Команды Пепа Гвардиолы еще никогда не пропускали так много голов.

В воскресенье «Манчестер Сити» был разгромлен «Арсеналом» со счетом 1:5 в 24-м туре АПЛ.

Также в этом сезоне «горожане» много пропускали в играх с «ПСЖ» (2:4), «Тоттенхэмом» (0:4) и «Спортингом» (1:4).

Впервые в тренерской карьере Гвардиолы его команде забили как минимум 4 гола в четырех матчах сезона. Ранее испанец тренировал «Баварию» и «Барселону».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМанчестер Сити
logoПСЖ
logoСпортинг
logoТоттенхэм
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoБавария
logoБарселона
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» проиграл 7 матчей в АПЛ впервые с сезона-2019/20. Тогда «горожане» финишировали 2-ми
362 февраля, 18:35
«Ман Сити» на 15 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», на 9 – от «Арсенала», на 6 – от «Ноттингема»
772 февраля, 18:23
«Ман Сити» 5 матчей не побеждает «Арсенал» – с апреля 2023 года
542 февраля, 18:22
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
2324 минуты назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
525 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
1134 минуты назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
3044 минуты назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
47 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2756 минут назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
47сегодня, 18:40
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
452сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
33сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
137сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Файзуллаев заявил, что ЦСКА борется за чемпионство: «Два года назад преподнесли сюрприз и стали вторыми, хотя зимой были 5-6. Мы можем это сделать»
1 минуту назад
Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»
79 минут назад
Хенесс мечтает о Виртце в «Баварии»: «Если помимо Мусиалы будет и Флориан, тогда мы сможем спокойнее смотреть в будущее. Это игрок, за которым нам стоит следить»
9 минут назад
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Сафонов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:10, Спортс’’ покажет игру
110 минут назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
24 минуты назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
239 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
242 минуты назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
355 минут назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
5сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
11сегодня, 18:26
Рекомендуем