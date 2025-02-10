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«Монца» объявила об увольнении Боккетти и возвращении Несты. Клуб идет последним в Серии А

Алессандро Неста вернулся в «Монцу», сменив Сальваторе Боккетти.

Итальянский клуб объявил об отставке Боккетти с поста главного тренера и назначении Несты.

Сальваторе возглавлял команду с декабря 2024 года – его назначили после увольнения Несты. Под руководством бывшего защитника «Спартака» «бьянкоросси» потерпели шесть поражений и одержали одну победа.

«Монца» занимает последнюю строчку в таблице Серии А, набрав 13 очков в 24 турах.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Монцы»
отставки
logoАлессандро Неста
logoСальваторе Боккетти
logoсерия А Италия
logoМонца
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