«Монца» снимет Боккетти и вернет Несту, уволенного в конце декабря. Команда выиграла 1 из 7 матчей при экс-защитнике «Спартака»

«Монца» расстанется с Сальваторе Боккетти через полтора месяца после назначения.

Сегодня она была разгромлена «Лацио» (1:5) в 24-м туре Серии А. В 7 играх под руководством бывшего защитника «Спартака» у «бьянкоросси» шесть поражений и одна победа.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что Боккетти будет отправлен в отставку, после чего в клуб вернется Алессандро Неста , уволенный в конце декабря.

«Монца » занимает последнюю строчку в таблице Серии А, набрав 13 очков в 24 турах.

Боккетти проиграл все 8 первых матчей в Серии А – во главе «Монцы» и «Вероны». Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд лиги