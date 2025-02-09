«Монца» снимет Боккетти и вернет Несту, уволенного в конце декабря. Команда выиграла 1 из 7 матчей при экс-защитнике «Спартака»
«Монца» расстанется с Сальваторе Боккетти через полтора месяца после назначения.
Сегодня она была разгромлена «Лацио» (1:5) в 24-м туре Серии А. В 7 играх под руководством бывшего защитника «Спартака» у «бьянкоросси» шесть поражений и одна победа.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что Боккетти будет отправлен в отставку, после чего в клуб вернется Алессандро Неста, уволенный в конце декабря.
«Монца» занимает последнюю строчку в таблице Серии А, набрав 13 очков в 24 турах.
Боккетти проиграл все 8 первых матчей в Серии А – во главе «Монцы» и «Вероны». Экс-игрок «Спартака» повторил антирекорд лиги
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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