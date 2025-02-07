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Экс-форвард «Спартака» Бальде может перейти в «Монцу» Боккетти. Это зависит от результатов медосмотра

Кейта Бальде может вернуться в Серию A.

Экс-нападающий «Спартака» и «Интера» проходит медицинское обследование, по итогам которого «Монца» примет решение о его подписании, сообщает Джанлука Ди Марцио.

29-летний Бальде является свободным агентом после окончания контракта с «Сивасспором». В Турции сенегалец провел 11 матчей и забил один гол.

С 1 января игрок находится без клуба, и «Монца», главным тренером которой является экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, всерьез рассматривает вариант его подписания.

По результатам пройденных тестов итальянский клуб определит, подписывать ли с ним контракт.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoКейта Бальде
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logoСивасспор
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
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