Боккетти возглавил «Монцу», идущую последней в Серии А. Экс-защитник «Спартака» сменил Несту, заключив контракт до 2027-го

«Монца» объявила о назначении нового тренера.

Команду, занимающую последнее место в Серии А, возглавил Сальваторе Боккетти .

Бывший защитник «Спартака» сменил Алессандро Несту . Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В качестве тренера Боккетти прежде работал только с молодежными командами «Вероны» и был членом штаба в ее основной команде.

Фото: acmonza.com