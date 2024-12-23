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Боккетти возглавил «Монцу», идущую последней в Серии А. Экс-защитник «Спартака» сменил Несту, заключив контракт до 2027-го

«Монца» объявила о назначении нового тренера.

Команду, занимающую последнее место в Серии А, возглавил Сальваторе Боккетти.

Бывший защитник «Спартака» сменил Алессандро Несту. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

В качестве тренера Боккетти прежде работал только с молодежными командами «Вероны» и был членом штаба в ее основной команде.

Фото: acmonza.com

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монцы»
logoМонца
logoАлессандро Неста
logoсерия А Италия
logoСальваторе Боккетти
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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