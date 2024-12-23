Боккетти возглавил «Монцу», идущую последней в Серии А. Экс-защитник «Спартака» сменил Несту, заключив контракт до 2027-го
«Монца» объявила о назначении нового тренера.
Команду, занимающую последнее место в Серии А, возглавил Сальваторе Боккетти.
Бывший защитник «Спартака» сменил Алессандро Несту. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
В качестве тренера Боккетти прежде работал только с молодежными командами «Вероны» и был членом штаба в ее основной команде.
Фото: acmonza.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монцы»
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