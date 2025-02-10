Анчелотти пригрозил атакующим игрокам «Реала» заменами в перерыве матча с «Атлетико». Винисиусу он сказал перестать смещаться в центр
Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. После первой половины игры «сливочные» уступали со счетом 0:1.
Как пишет Marca, главный тренер «Реала» был недоволен тем, что атакующие игроки его команды часто уходили со своих позиций, в результате чего Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем несколько раз оказывались на одном участке поля.
Еще по ходу первого тайма Анчелотти активно жестикулировал, пытаясь заставить футболистов играть дальше друг от друга. В перерыве он обратился к команде: «Либо мы делаем то, что подготовили, либо сразу же будут замены». Он также дал понять Винисиусу, что тот должен перестать смещаться в центр.
Речь, которую итальянский специалист произнес в раздевалке, описывают как «прямую и резкую».
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