Анчелотти пригрозил атакующим игрокам «Реала» заменами в перерыве матча с «Атлетико». Винисиусу он сказал перестать смещаться в центр

Карло Анчелотти был недоволен атакой «Реала» в первом тайме игры с «Атлетико».

Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. После первой половины игры «сливочные» уступали со счетом 0:1.

Как пишет Marca, главный тренер «Реала » был недоволен тем, что атакующие игроки его команды часто уходили со своих позиций, в результате чего Винисиус Жуниор , Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем несколько раз оказывались на одном участке поля.

Еще по ходу первого тайма Анчелотти активно жестикулировал, пытаясь заставить футболистов играть дальше друг от друга. В перерыве он обратился к команде: «Либо мы делаем то, что подготовили, либо сразу же будут замены». Он также дал понять Винисиусу, что тот должен перестать смещаться в центр.

Речь, которую итальянский специалист произнес в раздевалке, описывают как «прямую и резкую».