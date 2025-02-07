6

У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3

У «Барселоны» и «Реала» по четыре игрока забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.

В составе «блауграны» такое количество мячей на счету Роберта Левандовского, Рафиньи, Ламина Ямаля и Феррана Торреса, который в четверг сделал хет-трик в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).

У «Мадрида» по 10+ голов забили Килиан Мбаппе, Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем.

У «Атлетико» три таких игрока – Хулиан Альварес, Антуан Гризманн и Александр Серлот.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoАнтуан Гризманн
logoХулиан Альварес
logoРоберт Левандовски
logoРеал Мадрид
logoРафинья
logoАлександр Серлот
logoРодриго
logoФерран Торрес
logoДжуд Беллингем
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Ямаль – 3-й, Мбаппе – 5-й, Винисиус – 6-й, Холанд – 13-й
985 февраля, 18:21
Тебас о Винисиусе: «Надеюсь, он останется, люди хотят играть за такой великий клуб, как «Реал». Он один из лучших игроков Ла Лиги наряду с Педри, Ямалем, Мбаппе»
2430 января, 18:38
Беллингем за 251,4 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 3-й, Ямаль выше Мбаппе
869 января, 16:10
Рекомендуем
Главные новости
Агент Батракова: «Надо минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения»
23 минуты назад
Родриго высоко ценят саудовские клубы, «ПСЖ» и «Ман Сити». «Реал» отклонил все предложения летом (RMC)
630 минут назад
«Ливерпуль» в финале Кубка лиги, «Барса» отгрузила пять «Валенсии», «Интер» с 0:3, 879-й гол Овечкина, Эмбаппе от Ротенберга, трансфер Саласара в «Зенит» подвис, Джимми Батлер в «Голден Стэйт» и другие новости
1138 минут назад
«Аль-Наср» Роналду о приглашении на Братский кубок: «Готовы рассмотреть. Нужно найти подходящий момент в календаре»
7сегодня, 05:44
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» против «Динамо»
10сегодня, 05:14
Глава Федерации футбола Петербурга о «Зените»: «Уверен, станем чемпионами. Эта трансферная кампания усилит клуб»
20сегодня, 04:39
Индзаги про 0:3 с «Фиорентиной»: «Интер» полностью провалил матч, проиграл по всем статьям, не показав того, что обычно показывает на поле»
8сегодня, 02:44
Слот о 4:0 с «Тоттенхэмом»: «Очень хорошая игра «Ливерпуля». Выход в финал на «Энфилде» – самый особенный вечер»
16вчера, 23:28
Флик о 5:0 с «Валенсией»: «Барса» стремится забивать больше – это часть нашего стиля и понимания футбола, таков наш путь. Мы молоды и голодны до побед»
22вчера, 23:11
Салиба – приоритет «Реала». «Арсенал» не хочет отпускать француза, но если продаст, Вильям станет самым дорогим защитником в истории (RMC Sport)
32вчера, 22:57
Ко всем новостям
Последние новости
Football Manager 25 отменили. Игры серии выходили непрерывно на протяжении 20 лет
313 минут назадИгры
Чемпионат Португалии. «Спортинг» в гостях у «Порту»
18 минут назад
Товарищеский матч. ЦСКА сыграет с «Циндао Вест Кост» из КНР
152 минуты назад
Ловчев о Зорине в «Спартаке»: «Есть желание играть и доказывать – иди в другой клуб. Сидя в запасе и выходя на 15 минут, совершенствоваться сложно»
4сегодня, 05:29
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Фейху», «Аль-Ахди» Фирмино сыграет с «Аль-Фатехом»
сегодня, 05:00
Делегация РФС приглашена на конгресс УЕФА в Белграде: «Ждем и Дюкова, и Митрофанова»
8сегодня, 04:53
Постекоглу про 0:4 с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» не проявил себя ни в обороне, ни в игре с мячом. Соперник оказался слишком хорош»
13сегодня, 04:22
Глушаков о Пьяниче в ЦСКА: «Если что и показал, то только индивидуальное мастерство. Только начинает понимать, куда он попал»
3сегодня, 04:00
Каборе о «Краснодаре»: «Галицкий акцентировал внимание на игре, но лучше отказаться от стиля ради победы в турнире. В футболе главное – результат»
сегодня, 03:32
«ПСЖ» сыграет с «Бриошеном» в 1/4 финала Кубка Франции. Клуб из 4-й лиги выбил «Ниццу» в 1/8
3сегодня, 03:18
Рекомендуем