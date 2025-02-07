У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3
У «Барселоны» и «Реала» по четыре игрока забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.
В составе «блауграны» такое количество мячей на счету Роберта Левандовского, Рафиньи, Ламина Ямаля и Феррана Торреса, который в четверг сделал хет-трик в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).
У «Мадрида» по 10+ голов забили Килиан Мбаппе, Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем.
У «Атлетико» три таких игрока – Хулиан Альварес, Антуан Гризманн и Александр Серлот.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mister Chip
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