У «Реала» и «Барсы» 4 игрока забили по 10+ голов в сезоне, у «Атлетико» – 3

У «Барселоны» и «Реала » по четыре игрока забили не менее 10 голов в текущем сезоне во всех турнирах.

В составе «блауграны» такое количество мячей на счету Роберта Левандовского, Рафиньи, Ламина Ямаля и Феррана Торреса , который в четверг сделал хет-трик в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Валенсией» (5:0).

У «Мадрида» по 10+ голов забили Килиан Мбаппе , Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем.

У «Атлетико » три таких игрока – Хулиан Альварес, Антуан Гризманн и Александр Серлот.