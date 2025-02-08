Симеоне о «Реале»: «Соперник с великолепными индивидуальностями. Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Родриго... У них невероятный потенциал»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед игрой с «Реалом».

Команды проведут матч в рамках 23-го тура Ла Лиги .

О «Реале»

«Соперник с великолепными индивидуальностями. Очень хорошие игроки в атакующей линии. Винисиус, Мбаппе, Беллингем, Родриго... У них невероятный потенциал».

О защите

«Команды, которые хорошо и сбалансированно обороняются, имеют больше шансов на коллективный успех».

Об эмоциях, с которыми он подходит к игре

«С тревогой, нервозностью. Но и со спокойной душой, потому что это [просто] футбольный матч», – сказал Симеоне .