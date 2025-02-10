Дуглас об игре со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «В этих матчах всегда больше накала и эмоций. «Зенит» будет настраиваться только на победу»

Дуглас Сантос прокомментировал предстоящий финал Winline Зимнего кубка РПЛ.

11 февраля «Зенит » проведет решающий матч турнира против «Спартака».

– Что думаете по поводу финала Зимнего кубка РПЛ?

– С одной стороны, это, безусловно, товарищеский матч и часть тренировочного процесса на сборах. С другой, за такими играми стоит довольно многое.

Во встречах «Зенита» со «Спартаком » всегда больше накала, больше эмоций. В любом случае, наша задача – продолжать прогрессировать и демонстрировать все более качественный футбол, взаимопонимание и уровень подготовки.

И, конечно, настраиваться будем только на победу в принципиальной игре. Даст Бог, выйдем из нее победителями, – сказал защитник «Зенита» Дуглас Сантос .

«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)