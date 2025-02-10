Роман Пилипчук: «Спартак» – основной претендент на победу в РПЛ по качеству футбола. Не думаю, что еще кто-то сможет противостоять «Зениту»
Красно-белые идут на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками и отстают на два балла от «Краснодара» и «Зенита».
– За «Спартаком» удается следить?
– Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.
– И как вам красно-белые при Деяне Станковиче?
– Сначала победы чередовались с потерями очков, а концовка года получилась очень хорошей, приятно было смотреть на их футбол. Хочется, чтобы весенняя часть чемпионата была у «Спартака» не хуже, чем осенняя.
– Претенденты на чемпионский титул?
– Из того, что видел осенью, – да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу, не думаю, что кто-то еще сможет противостоять «Зениту».
Хотя бороться будут и «Краснодар», и «Динамо». Даже «Локомотив» с таким подбором игроков и тренером может войти в эту гонку, – сказал главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук.
Ловчев о «Спартаке»: «При Станковиче видна рука мастера. Мостовой сразу сказал про Деяна, что он тренер. Главное, чтобы руководство не выгнало после двух поражений»
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