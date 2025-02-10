Роман Пилипчук: «Спартак» – основной претендент на победу в РПЛ по качеству футбола. Не думаю, что еще кто-то сможет противостоять «Зениту»

Роман Пилипчук назвал «Спартак» основным претендентом на победу в РПЛ.

Красно-белые идут на третьем месте в Мир РПЛ с 37 очками и отстают на два балла от «Краснодара » и «Зенита ».

– За «Спартаком» удается следить?

– Конечно, это команда, которая дала мне дорогу в футбольную жизнь.

– И как вам красно-белые при Деяне Станковиче?

– Сначала победы чередовались с потерями очков, а концовка года получилась очень хорошей, приятно было смотреть на их футбол. Хочется, чтобы весенняя часть чемпионата была у «Спартака » не хуже, чем осенняя.

– Претенденты на чемпионский титул?

– Из того, что видел осенью, – да. По качеству футбола перед зимней паузой «Спартак» является основным претендентом на победу, не думаю, что кто-то еще сможет противостоять «Зениту».

Хотя бороться будут и «Краснодар», и «Динамо ». Даже «Локомотив » с таким подбором игроков и тренером может войти в эту гонку, – сказал главный тренер «Челябинска » Роман Пилипчук .

Ловчев о «Спартаке»: «При Станковиче видна рука мастера. Мостовой сразу сказал про Деяна, что он тренер. Главное, чтобы руководство не выгнало после двух поражений»