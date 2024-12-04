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Депутат Свищев об отстранении России: «РФС должен занять более прагматичную переговорную позицию. ФИФА и УЕФА уже запугивают тех, кто хочет сыграть товарищеские матчи – неспортивное поведение!»

Дмитрий Свищев обвинил ФИФА и УЕФА в неспортивном поведении в отношении России.

«Футбол – наиболее одиозный вид спорта, на который могут все ориентироваться. Футбольные федерации сильно самостоятельны и живут по своим правилам.

Очень важно взаимодействие Российского футбольного союза с ФИФА и УЕФА. Идет переговорный процесс, но важно решение. К сожалению, пока не видим позитивных сдвигов. Сначала говорили, что будут допускать детей, потом юношей, но этого не произошло. Более того, теперь уже запугивают страны, которые хотят сыграть товарищеские матчи со сборной России. Это неспортивное поведение!

Поэтому я считаю, что РФС должен занять более прагматичную переговорную позицию с УЕФА и ФИФА. Слушать аргументы о том, что они переживают за безопасность российских команд на стадионах во время матчей, уже смешно. А как же Израиль? Причина недопуска клубов и сборных из России на турниры заключается в зависимости футбольных федераций от глобальных спонсоров и политических движений», – сказал депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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