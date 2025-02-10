Обляков о ЦСКА: «Поборемся за призовые места, а там уже как пойдет. Хочется выигрывать каждый матч»

Иван Обляков считает, что ЦСКА поборется за тройку призеров в Мир РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают в таблице 6-е место.

— Понятно, что не самое приятное место в таблице. Хочется побеждать, занимать высокие места, выигрывать каждый матч. Поборемся за призовые места, а там уже как пойдет.

— Новая схема — ромб. Как вам?

— В целом неплохо, налаживаем связи постепенно. Еще есть моменты, которые надо улучшать. Для меня комфортная позиция в центре, играю «восьмеркой» чуть правее, мне очень нравится. Посмотрим, как в сезоне получится. Но мне со схемой в четыре защитника больше нравится играть, — сказал полузащитник ЦСКА .