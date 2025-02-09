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  • Николич о 6-м месте ЦСКА в РПЛ: «Это расстраивает. Меня устраивает лишь борьба за самые высокие места, за чемпионство. Никто не опускает руки»
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Николич о 6-м месте ЦСКА в РПЛ: «Это расстраивает. Меня устраивает лишь борьба за самые высокие места, за чемпионство. Никто не опускает руки»

Марко Николич недоволен текущим положением ЦСКА в таблице Мир РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают 6-е место, набрав 31 очко. У лидирующих «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.

– Это очень расстраивает меня. До этого я 12 лет подряд был первым или вторым в пяти разных странах. Только один раз занял третье место с «Локомотивом». Нужно работать дальше.

– Какой результат по итогам сезона будет удовлетворительным?

– Меня устраивает только борьба за самые высокие места, борьба за чемпионство. Сейчас мы идем от игры к игре. У нас много молодых футболистов, которые набираются опыта. Нужно немного терпения.

– Стоит ли ЦСКА сосредоточиться в этом сезоне на Кубке России?

– Нет, так не бывает. Если мы не будет серьезно относиться к чемпионату, то обязательно проиграем в Кубке России. Надо ко всем играм относиться серьезно. Никто не опускает руки, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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