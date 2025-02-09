Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА за 5 млн евро
Агент Алеррандро подтвердил предстоящий переход форварда в ЦСКА.
Ранее появилась информация, что нападающий «Ред Булл Брагантино» уже прошел медицинское обследование для московского клуба и подпишет контракт на 4 года. Армейцы выплатят бразильскому клкбу отступные в размере 5 миллионов евро.
– Правда ли, что Алеррандро успешно прошел медосмотр и подпишет контракт на 4 года с самовыкупом за 5 миллионов?
– Да, – сказал агент Карлос Майнберг.
В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию». С 15 голами в 34 матчах бразилец разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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