Агент Алеррандро подтвердил, что форвард перейдет в ЦСКА за 5 млн евро

Агент Алеррандро подтвердил предстоящий переход форварда в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что нападающий «Ред Булл Брагантино » уже прошел медицинское обследование для московского клуба и подпишет контракт на 4 года. Армейцы выплатят бразильскому клкбу отступные в размере 5 миллионов евро.

– Правда ли, что Алеррандро успешно прошел медосмотр и подпишет контракт на 4 года с самовыкупом за 5 миллионов?

– Да, – сказал агент Карлос Майнберг.

В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию». С 15 голами в 34 матчах бразилец разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».