Неймар впервые вышел в старте «Сантоса» после возвращения. У него нет голевых действий в 2 матчах

Неймар впервые вышел в стартовом составе «Сантоса» после возвращения в клуб.

Форвард принял участие в матче Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (0:0) и был заменен на 75-й минуте.

За проведенное на поле время 33-летний бразилец отдал 23 точных паса, 7 – неточных, совершил одну успешную обводку, заработал на себе 5 фолов и один раз нарушил правила сам.

Это была вторая игра Неймара после возвращения в «Сантос ». В первой он вышел на второй тайм против «Ботафого-СП» (1:1) и был признан лучшим игроком встречи, не отметившись результативными действиями.