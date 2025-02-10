  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар впервые вышел в старте «Сантоса» после возвращения. У него нет голевых действий в 2 матчах
5

Неймар впервые вышел в старте «Сантоса» после возвращения. У него нет голевых действий в 2 матчах

Неймар впервые вышел в стартовом составе «Сантоса» после возвращения в клуб.

Форвард принял участие в матче Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (0:0) и был заменен на 75-й минуте. 

За проведенное на поле время 33-летний бразилец отдал 23 точных паса, 7 – неточных, совершил одну успешную обводку, заработал на себе 5 фолов и один раз нарушил правила сам.

Это была вторая игра Неймара после возвращения в «Сантос». В первой он вышел на второй тайм против «Ботафого-СП» (1:1) и был признан лучшим игроком встречи, не отметившись результативными действиями.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
logoНеймар
logoСантос
logoчемпионат Паулиста
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я с детства за «Реал», Роналду очень нравится скоростью и завершением. Я не любитель Месси. Нравится, как Неймар обращается с мячом». Форвард «Локо» Раков о звездах
268 февраля, 11:43
Неймар о завершившем карьеру Марсело: «Было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец»
37 февраля, 08:47
Неймар о 1-м матче за «Сантос» после возвращения: «Нет слов, чтобы описать чувство, когда я снова вышел на это поле. Я еще не на 100% готов, не ожидал, что так много буду бегать и обыгрывать»
86 февраля, 09:32
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» против «Фиорентины»
636 минут назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
14 минут назад
«Филадельфия» взяла Супербоул, «Ливерпуль» проиграл команде Чемпионшипа в Кубке, три ассиста Овечкина, разгромная победа «Барсы», комментатор Скворцов попал в реанимацию и другие новости
12сегодня, 04:00
Тренер «Севильи» о фоле на Соу в матче с «Барсой»: «Явный пенальти»
26сегодня, 03:19
«Барса» забила 41 гол в 11 матчах с начала 2025 года. Больше было лишь в 1943-м – 42 мяча
26вчера, 23:02
Флик о 4:1 с «Севильей»: «В 1-м тайме «Барса» была хороша, во втором – боролась. В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе»
19вчера, 22:49
Защитник «Севильи» Гудель после 1:4 с «Барсой»: «Я видел, что Кунде толкнул Соу, и он потерял равновесие. Очевидный пенальти»
72вчера, 22:32
«Барселона» 19 матчей не проигрывает «Севилье» в Ла Лиге – с 2015 года
21вчера, 22:10
«Барса» одержала 17 разгромных побед в 36 матчах сезона, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 113 голов
78вчера, 22:03
«Барселона» до 2 очков сократила отставание от «Реала», до 1 – от «Атлетико»
60вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Комаров — главный талант «Ростова» и первый, кто может уехать в Европу. У него огромный потенциал для роста». Мохеби о хавбеке
2сегодня, 04:00
Игонин о Соболеве в «Зените»: «Оценивал бы не только по голам. Отыграет 80% матчей во втором круге в основе – тогда это все было бы оправданно»
1сегодня, 03:46
Артига о словах Мирзова о том, что «Химки» стараются играть в тики‑таку: «Не всегда возможно в матчах РПЛ. Главное – команда растет каждый день и становится сильнее»
сегодня, 03:33
Конте об 1:1 с «Удинезе»: «Наполи» заслуживал большего. Если не реализуешь моменты – будут проблемы»
сегодня, 01:52
Агент Роналдо считает, что вингер забьет больше 5 голов весной: «Хочет максимально помочь «Ростову»
5сегодня, 01:34
Рамос о переходе в «Монтеррей»: «Я не устал побеждать, у меня по-прежнему жажда трофеев»
сегодня, 01:21
«Наполи» не проигрывает 9 матчей подряд – 7 побед и 2 ничьих. Команда лидирует в Серии А после 24-го тура – «Интер» отстает на 4 очка при игре в запасе
5вчера, 22:11
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Анжера», «Лион» разгромил «Реймс»
31вчера, 19:45Live
«Наполи» не смог обыграть «Удинезе» – 1:1. У команды Конте две ничьих подряд
17вчера, 21:40
Фермин забил через минуту после выхода на замену в игре «Барселоны» с «Севильей»
13вчера, 21:16
Рекомендуем