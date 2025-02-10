Неймар впервые вышел в старте «Сантоса» после возвращения. У него нет голевых действий в 2 матчах
Неймар впервые вышел в стартовом составе «Сантоса» после возвращения в клуб.
Форвард принял участие в матче Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (0:0) и был заменен на 75-й минуте.
За проведенное на поле время 33-летний бразилец отдал 23 точных паса, 7 – неточных, совершил одну успешную обводку, заработал на себе 5 фолов и один раз нарушил правила сам.
Это была вторая игра Неймара после возвращения в «Сантос». В первой он вышел на второй тайм против «Ботафого-СП» (1:1) и был признан лучшим игроком встречи, не отметившись результативными действиями.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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