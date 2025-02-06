Неймар провел 1-ю игру за «Сантос» после возвращения, выйдя на 2-й тайм против «Ботафого-СП». Форвард признан лучшим игроком матча

Неймар провел первый матч за «Сантос» после возвращения.

33-летний форвард вышел на замену на 46-й минуте матча 7-го тура Лиги Паулисты с «Ботафого-СП » (1:1) и был признан лучшим игроком этой встречи.

Таким образом, Неймар сыграл за «Сантос впервые спустя 12 лет – в 2013-м он перешел из родного клуба в «Барселону».