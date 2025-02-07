Неймар о завершившем карьеру Марсело: «Было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец»

Неймар обратился к завершившему карьеру Марсело.

Вчера бывший защитник сборной Бразилии, «Реала » и «Флуминенсе » объявил о завершении игровой карьеры.

«Поздравляю с твоей карьерой, мой друг.

Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории!

Хорошо, что он бразилец...

Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил ❤️🙏», – написал нападающий «Сантоса » и сборной Бразилии в соцсетях.

Роналду о завершившем карьеру Марсело: «Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов»