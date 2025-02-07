Неймар о завершившем карьеру Марсело: «Было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории! Хорошо, что он бразилец»
Неймар обратился к завершившему карьеру Марсело.
Вчера бывший защитник сборной Бразилии, «Реала» и «Флуминенсе» объявил о завершении игровой карьеры.
«Поздравляю с твоей карьерой, мой друг.
Для меня было честью стать частью пути одного из лучших левых защитников в истории!
Хорошо, что он бразилец...
Наслаждайся всем, чего ты достиг, брат, ты этого заслужил ❤️🙏», – написал нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии в соцсетях.
Роналду о завершившем карьеру Марсело: «Больше, чем партнер по команде, товарищ на всю жизнь. Мы многое пережили вместе, это были годы достижений, побед и незабываемых моментов»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Неймара
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