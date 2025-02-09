«Не надо думать, что в Европе играют на недосягаемом уровне. Нет, там такие же Пиняевы. Надо просто брать и уезжать». Мостовой о вингере «Локо»
Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев готов к игре в Европе.
«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть – это самое главное.
Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет. Надо просто брать и уезжать. Ничего страшного в этом нет. В Европе играют точно такие же Пиняевы, но с другими фамилиями», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В текущем сезоне Мир РПЛ 20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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