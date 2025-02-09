  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не надо думать, что в Европе играют на недосягаемом уровне. Нет, там такие же Пиняевы. Надо просто брать и уезжать». Мостовой о вингере «Локо»
6

«Не надо думать, что в Европе играют на недосягаемом уровне. Нет, там такие же Пиняевы. Надо просто брать и уезжать». Мостовой о вингере «Локо»

Александр Мостовой считает, что Сергей Пиняев готов к игре в Европе.

«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть – это самое главное.

Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет. Надо просто брать и уезжать. Ничего страшного в этом нет. В Европе играют точно такие же Пиняевы, но с другими фамилиями», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В текущем сезоне Мир РПЛ 20-летний Пиняев провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoЛокомотив
logoСергей Пиняев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Не зря отдали такие деньги. Очень качественный футболист – я посмотрел, как он играл в Греции»
17сегодня, 13:23
Мостовой о победе «Шанхая» в Суперкубке: «Слуцкий там что-то выиграл – и что? Тысячи людей выигрывают что-то в Монголии, Ираке или Иране»
143сегодня, 08:28
Ловчев о Мостовом в «Спартаке»: «Он понимает футбол и смог бы сделать команду. Разве у Карпина был опыт? Только этому дали возможность, а Александру – нет»
55вчера, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Эспаньолом», «Валенсия» против «Леганеса»
46433 минуты назадLive
Васкес об 1:1 с «Атлетико»: «Только одна команда хотела победить. Результат несправедлив. О судьях говорить не будем, потому что меня могут наказать»
935 минут назад
Санчо назвал Роналду сильнейшим из партнеров: «Играть с ним было честью для меня. Его менталитет вдохновлял. Все, о чем Криштиану говорит в интервью, – правда»
535 минут назад
Кубок Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Тоттенхэм» против «Астон Виллы»
24947 минут назадLive
«Челси» заработал 1,3 млрд евро на продаже игроков за 10 лет – больше всех. «Ювентус» – 4-й, «Барса» – 7-я, «Сити» – 9-й, «Реал» – 18-й
2051 минуту назад
«Зенит» отказал фанатам в чартере, чтобы те посетили игру со «Спартаком» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ (Иван Карпов)
40сегодня, 14:48
Гарсия и его агент получат 20% от суммы трансфера в «Спартак» – около 4 млн евро на двоих («Чемпионат»)
35сегодня, 14:35
Месси устроили стоячую овацию во время замены в матче «Интер Майами». Лео написал: «Спасибо, Гондурас»
32сегодня, 14:17
Селюк о Сперцяне: «Краснодар» хочет 15 млн евро – перебор, Transfermakt – это ни о чем. Говорили про «Лидс», сейчас напишут про «Реал», и будет 35 млн. Это больше раскрученность»
20сегодня, 14:15
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Удинезе», «Лацио» против «Монцы», «Рома» победила «Венецию»
50сегодня, 14:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Акрон» победил китайский «Чжэцзян», «Крылья» сыграли 3:3 с «Пари НН», «Рубин» уступил «Нефтчи» Фергана
33 минуты назад
Страхиня Эракович: «Зенит» будет чемпионом, уверен. Мы лучшая команда России и должны побеждать каждый год»
29 минут назад
«Тотти и Салах набивали мяч, принимая душ после тренировки. Это дает понять, с какой страстью, любовью они относятся к тому, что делают». Экс-тренер «Ромы» Марра о звездах
212 минут назад
Николич о трансферах ЦСКА: «До сих пор никого, к сожалению. Здорово, если будет усиление, но не надо ожидать чуда. Больше всего жду нападающего»
425 минут назад
Джо Гомес получил травму в начале игры «Ливерпуля» с «Плимутом»
230 минут назад
«Эмполи» подпишет Коваленко бесплатно. После ухода из «Аталанты» украинец был без клуба с лета
144 минуты назад
«Плимут» – «Ливерпуль». Эллиот, Диас, Жота, Кьеза играют. Онлайн-трансляция
647 минут назадLive
Канчельскис о победе Слуцкого в Суперкубке Китая: «Молодец. У нас мало кто выигрывал трофеи за границей. Русский специалист, пусть побеждает дальше»
350 минут назад
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграет с «Санкт-Паули»
45сегодня, 14:30Live
«Севилья» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
15сегодня, 14:00
Рекомендуем