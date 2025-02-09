Андрей Канчельскис: «Зенит» будет чемпионом. У них нет конкурентов, разве есть какие‑то другие команды?»
Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом.
«Я еще в начале сезона сказал, что у «Зенита» нет конкурентов. Они выиграют чемпионат России. Разве есть какие‑то другие команды?
Хорошо, что есть сопротивление от остальных команд, но «Зенит» все равно будет чемпионом. Они лучше по всем компонентам: организация, состав, игроки», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Напомним, после первой части сезона Мир РПЛ таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает «Зенит» (по 39 очков) по дополнительным показателям. Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» и «Локомотив» (по 35).
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