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Андрей Канчельскис: «Зенит» будет чемпионом. У них нет конкурентов, разве есть какие‑то другие команды?»

Андрей Канчельскис уверен, что «Зенит» станет чемпионом.

«Я еще в начале сезона сказал, что у «Зенита» нет конкурентов. Они выиграют чемпионат России. Разве есть какие‑то другие команды?

Хорошо, что есть сопротивление от остальных команд, но «Зенит» все равно будет чемпионом. Они лучше по всем компонентам: организация, состав, игроки», – сказал бывший  футболист «Манчестер Юнайтед».

Напомним, после первой части сезона Мир РПЛ таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает «Зенит» (по 39 очков) по дополнительным показателям. Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» и «Локомотив» (по 35).

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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