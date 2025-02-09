Андрей Канчельскис: «Спартак» и «МЮ» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе»

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» и «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед » во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году.

Со «Спартаком » все сложнее. Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него все в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача.

Сейчас все могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.