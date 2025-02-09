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Андрей Канчельскис: «Спартак» и «МЮ» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе»

Андрей Канчельскис сравнил «Спартак» и «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» и «Манчестер Юнайтед» во многом похожи. Обе команды с большим прошлым сейчас находятся в кризисе. «Юнайтед» даже может не попасть в еврокубки в этом году.

Со «Спартаком» все сложнее. Если клуб считает, что третье место для него – это норма, то у него все в порядке. Раньше «Спартак» боролся только за первое место, а вторая строчка воспринималась как неудача.

Сейчас все могло немного измениться. Ситуация у этих команд точно схожая», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной России Канчельскис.

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoАндрей Канчельскис
logoСпартак
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
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