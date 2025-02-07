Канчельскис о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Это уникальный клуб. Может потратить 100 млн евро на трансферы и все равно не выиграть РПЛ»
Андрей Канчельскис высказался о трансфере Леви Гарсии в «Спартак».
Сегодня красно-белые объявили о переходе нападающего из греческого АЕК. Контракт с 27-летним форвардом подписан на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит 20 миллионов евро плюс бонусы за переход футболиста.
– У «Спартака» большие траты.
– Пусть тратят, если есть возможность. Очевидно, что есть, иначе бы этого не делали.
– Как это скажется на борьбе за чемпионство?
– Красно-белые – уникальный клуб. «Спартак» может потратить 100 млн евро на трансферы и все равно не выиграть РПЛ. И это не станет чем-то удивительным, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Леви Гарсия – крупнейший трансфер в истории «Спартака». Тиль за 18 млн – второй, Барко за 14 млн – третий
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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