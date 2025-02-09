Вера о России: «Наслаждаюсь жизнью, это мой второй дом. Оренбург – приятный, но маленький город, в Москве больше мест, которые можно посетить с родными»

Лукас Вера:доволен жизнью в России и уровнем Мир РПЛ.

– Эти два с половиной года я наслаждаюсь жизнью.

В России очень хорошо себя чувствую, здесь комфортно жить, играть в футбол. РПЛ – очень хорошая лига, я к ней привык и быстро прошел адаптационный период.

– Можете назвать Россию своим вторым домом?

– Конечно, это мой второй дом! Моя семья тоже любит Россию. Они периодически приезжают на месяц-полтора. Выходим с ними гулять.

Оренбург – приятный, но маленький город. В Москве все-таки гораздо больше мест, которые можно посетить с родными, – сказал аргентинский полузащитник «Химок» Вера, ранее выступавший за «Оренбург ».

Вера об игре в РПЛ: «Со временем понимаешь, что не только ради денег. Нравится, что в России очень безопасно»