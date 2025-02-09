Вера о России: «Наслаждаюсь жизнью, это мой второй дом. Оренбург – приятный, но маленький город, в Москве больше мест, которые можно посетить с родными»
Лукас Вера:доволен жизнью в России и уровнем Мир РПЛ.
– Эти два с половиной года я наслаждаюсь жизнью.
В России очень хорошо себя чувствую, здесь комфортно жить, играть в футбол. РПЛ – очень хорошая лига, я к ней привык и быстро прошел адаптационный период.
– Можете назвать Россию своим вторым домом?
– Конечно, это мой второй дом! Моя семья тоже любит Россию. Они периодически приезжают на месяц-полтора. Выходим с ними гулять.
Оренбург – приятный, но маленький город. В Москве все-таки гораздо больше мест, которые можно посетить с родными, – сказал аргентинский полузащитник «Химок» Вера, ранее выступавший за «Оренбург».
Вера об игре в РПЛ: «Со временем понимаешь, что не только ради денег. Нравится, что в России очень безопасно»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем