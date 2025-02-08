Вера перешел бы в «Зенит», а не в «Спартак»: «Там перестройка, мы не понимаем, кто будет у питерцев в центре поля. У москвичей очень стабильный состав»
Лукас Вера заявил, что перешел бы не в «Спартак», а в «Зенит».
«У «Спартака» очень стабильный состав, команда хорошо закончила первую часть сезона. У «Зенита» же идет перестройка, там продают игроков и берут новых футболистов.
Но для себя я бы выбрал «Зенит». Все-таки пока мы не понимаем, кто будет у питерцев играть в центре поля. Там сейчас уходят ребята, летом уйдут. Так что я отдал бы предпочтение этой команде», – сказал аргентинский полузащитник «Химок» Вера.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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