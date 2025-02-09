Камоцци о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Цена завышена. Клуб снова совершает рискованные трансферы, оправдать такую сумму будет сложно»
Франко Камоцци оценил переход Ливая Гарсии в «Спартак».
Ранее красно-белые купили 27-летнего форварда у АЕК за 20 млн евро.
«На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро – это завышенная цена за него. «Спартак» снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше.
Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму. Но это, безусловно, проблема клуба, а не игрока», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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