Камоцци о Гарсии за 20 млн евро в «Спартаке»: «Цена завышена. Клуб снова совершает рискованные трансферы, оправдать такую сумму будет сложно»

Франко Камоцци оценил переход Ливая Гарсии в «Спартак».

Ранее красно-белые купили 27-летнего форварда у АЕК за 20 млн евро.

«На мой взгляд, Гарсия точно не стоит 20 миллионов евро – это завышенная цена за него. «Спартак» снова совершает рискованные трансферы, они могли найти на рынке игрока дешевле и лучше.

Нельзя угадать, как Гарсия заиграет, но ему будет сложно оправдать такую сумму. Но это, безусловно, проблема клуба, а не игрока», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.