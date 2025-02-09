Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»

Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации в «Зените».

– Один из показателей адаптации — это шутки в ваш адрес, вы тоже партнеров подкалываете. В равной пропорции это все происходит?

– Их много, а я один. Поэтому соотношение 50 на 50 для меня нормальное (улыбается), — сказал форвард «Зенита ».