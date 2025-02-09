Соболев о шутках о нем игроков «Зенита» и подколах в ответ: «Их много, а я один. Соотношение 50 на 50 для меня нормальное»
Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации в «Зените».
– Один из показателей адаптации — это шутки в ваш адрес, вы тоже партнеров подкалываете. В равной пропорции это все происходит?
– Их много, а я один. Поэтому соотношение 50 на 50 для меня нормальное (улыбается), — сказал форвард «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
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