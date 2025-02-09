Экс-форвард «Спартака» Бальде назвал ошибкой измену с Вандой: «У них с Икарди нет сердца. Я предал любовь всей моей жизни. Я здесь, чтобы бороться за тебя»

Кейта Бальде высказался об измене с экс-супругой Мауро Икарди Вандой Нарой.

«Предательство – слово, которое действительно обжигает. Это самая большая ошибка в моей жизни – предать любовь всей моей жизни.

Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Я хочу взять на себя всю ответственность и прекратить молчание, потому что проблема теперь затрагивает мою семью.

Игра Мауро и Ванды на публику не является частью моей жизни. Я осознаю, какую ошибку совершил, и не виню их полностью, но они знают, что в этой ситуации страдают дети.

То, как они все это затянули, показывает, что у них нет сердца. Я чувствовал себя ужасно маленьким после совершенных ошибок, но я сражаюсь как лев, если страдает моя семья, и я обратился в суд.

Симона – единственная женщина, которую я буду любить до конца своих дней. Я здесь, чтобы бороться за тебя», – сказал экс-форвард «Спартака».