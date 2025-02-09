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  • Анчелотти о пенальти в пользу «Атлетико» после ВАР: «Те, кто работают в футболе, не понимают этого. Судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит»
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Анчелотти о пенальти в пользу «Атлетико» после ВАР: «Те, кто работают в футболе, не понимают этого. Судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит»

Карло Анчелотти недоволен решением назначить пенальти в ворота «Реала».

Мадридцы сыграли вничью в дерби с «Атлетико» (1:1) в рамках Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Судья Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый, который реализовал Хулиан Альварес.

«ВАР вмешался, судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит. Я видел, как после ВАР был назначен похожий пенальти в матче «Атлетик» – «Жирона». Те, кто работают в футболе, не понимают этого.

Разрушаем ли мы футбол? Не хочу вступать в дискуссию, предпочитаю говорить об игре. Мы свели матч к ничьей, нас это приободряет, команда сыграла хорошо, особенно во втором тайме», – сказал тренер «Реала».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
видеоповторы
logoСамуэл Лино
logoсудьи
logoОрельен Тчуамени
logoАтлетико
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