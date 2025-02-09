Анчелотти о пенальти в пользу «Атлетико» после ВАР: «Те, кто работают в футболе, не понимают этого. Судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит»
Карло Анчелотти недоволен решением назначить пенальти в ворота «Реала».
Мадридцы сыграли вничью в дерби с «Атлетико» (1:1) в рамках Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «Реала» Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Судья Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый, который реализовал Хулиан Альварес.
«ВАР вмешался, судья находился рядом с эпизодом и видел, что происходит. Я видел, как после ВАР был назначен похожий пенальти в матче «Атлетик» – «Жирона». Те, кто работают в футболе, не понимают этого.
Разрушаем ли мы футбол? Не хочу вступать в дискуссию, предпочитаю говорить об игре. Мы свели матч к ничьей, нас это приободряет, команда сыграла хорошо, особенно во втором тайме», – сказал тренер «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем