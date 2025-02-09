Анчелотти об 1:1 с «Атлетико»: «Команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. «Реал» полностью контролировал игру во 2-м тайме. Не помню моментов у наших ворот, кроме пенальти»
Мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1.
«Во втором тайме мы полностью контролировали игру, мы включились. Первый тайм был другим, гораздо более медленным. Ситуация с пенальти повлияла на команду. До этого мы играли слишком медленно, но во втором тайме играли шире, Винисиус и Родриго создавали много опасных моментов.
Команда была хороша, каждый жертвовал собой, игроки отыгрались в очень сложном матче. «Атлетико» оборонялся и контратаковал, они были очень хороши в защите. Тчуамени провел отличную игру, мы были близки к победе.
Идея заключалась в том, чтобы и в первом тайме играть через фланги, но иногда из-за низкого блока Винисиус смещался в центр, чтобы попытаться пройти защиту.
Второй тайм прошел хорошо, команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. Мы были близки к победе, но мы должны быть рады, мы по-прежнему лидируем в таблице после напряженной недели, и теперь нам предстоит более спокойная часть недели до вторника.
Себальос, как обычно, сыграл очень хорошо, центральные защитники тоже были хороши. Мы должны посмотреть, как команда восстановится перед матчем во вторник».
О плане на матч с «Манчестер Сити»
«Возможно, такая расстановка подойдет. Мы выстроили две линии по четыре человека, и получилось неплохо. Я не помню, чтобы у наших ворот были какие-то моменты, кроме пенальти», – сказал Анчелотти.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий