Экс-судья Барренечеа Монтеро о наступе Тчуамени на ногу Лино: «Контакт был, но я бы не назначил пенальти. Мяч уже прошел мимо, у них не было возможности сыграть в него»

Пенальти в пользу «Атлетико» в дерби назначен ошибочно, считает экс-арбитр.

Команда Диего Симеоне на выезде сыграла вничью с «Реалом » в 23-м туре Ла Лиги (1:1).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Сесар Сото Градо посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый.

«Контакт был, но я бы не стал назначать пенальти. Несмотря на то, что был контакт, мяч уже прошел мимо. У них не было возможности сыграть в него. Они не боролись за него.

Это слишком строгое наказание, я бы не стал его назначать», – сказал бывший судья Сесар Барренечеа Монтеро.

ТВ «Реала» о пенальти «Атлетико»: «Грязная лига Негрейры. Ничего не было, это Лино искал контакт с Тчуамени»

Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый»