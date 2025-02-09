Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый»

Итурральде Гонсалес согласен с пенальти в ворота «Реала» в дерби.

«Реал » принимает «Атлетико » в 23-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).

На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади после подачи Хави Галана. Главный арбитр Сесар Сото Градо после просмотра повтора назначил 11-метровый, который реализовал Хулиан Альварес.

«Это пенальти, но для судейской последовательности. Сегодня днем на «Сан-Мамесе» (в матче «Атлетик» – «Жирона» (3:0)) уже назначили похожий.

Согласно правилам, если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это пенальти», – сказал бывший арбитр Ла Лиги .