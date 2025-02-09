Пенальти в ворота «Реала» в дерби с «Атлетико» назначен верно, считает экс-судья Итурральде: «Если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это 11-метровый»
Итурральде Гонсалес согласен с пенальти в ворота «Реала» в дерби.
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).
На 32-й минуте защитник хозяев Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади после подачи Хави Галана. Главный арбитр Сесар Сото Градо после просмотра повтора назначил 11-метровый, который реализовал Хулиан Альварес.
«Это пенальти, но для судейской последовательности. Сегодня днем на «Сан-Мамесе» (в матче «Атлетик» – «Жирона» (3:0)) уже назначили похожий.
Согласно правилам, если наступаешь на ногу в борьбе за мяч, это пенальти», – сказал бывший арбитр Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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