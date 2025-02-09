Судья верно назначил пенальти в пользу «Атлетико» в матче с «Реалом» за фол Тчуамени, считает экс-арбитр Бурруль: «Явный наступ в штрафной»
Пенальти в ворота «Реала» в дерби назначен верно, считает экс-арбитр.
«Реал» принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1, второй тайм).
На 35-й минуте гости получили право на 11-метровый – Орельен Тчуамени наступил на ногу Самуэлу Лино в своей штрафной площади.
«Это явный наступ в штрафной», – прокомментировал эпизод бывший судья Альфонсо Перес Бурруль.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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