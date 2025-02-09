У «Реала» 1 победа в 3 последних матчах
«Реал» выиграл один из трех последних матчей.
Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1).
В прошлом туре «Реал» проиграл «Эспаньолу» на выезде (0:1).
В среду «сливочные» победили «Леганес» в 1/4 финала Кубка Испании (3:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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