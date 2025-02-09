«Реал» и «Атлетико» в третий раз подряд сыграли со счетом 1:1. На это зашел коэффициент 6.60

«Реал» сыграл вничью в дерби с «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (1:1).

В прематче «Реал» котировался фаворитом. Ничья оценивалась в 3.80. Команды в третий раз подряд сыграли со счетом 1:1, на это зашел коэффициент 6.60. Тотал меньше 2,5 голов сыграл за 2.15.

«Атлетико» не побеждает в гостях у «сливочных» с 2016 года.

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