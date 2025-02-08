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  • Агент Баринова о Европе: «Капитану «Локо», игроку сборной уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать, уже не то. У него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет»
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Агент Баринова о Европе: «Капитану «Локо», игроку сборной уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать, уже не то. У него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет»

Агент Дмитрия Баринова считает, что полузащитник еще может поиграть в Европе.

Несколько лет назад вы говорили, что Баринов одним из следующих уедет в Европу. Не уходит ли его поезд?

– Наверное, нет. Несмотря на возраст (в этом году будет 29), с его здоровьем у него потенциал играть на хорошем уровне до 35-37 лет. Когда два года назад было реальное предложение, «Локомотив» попросил Диму остаться, он пошел навстречу. А после этого начались всем известные события.

Теперь в Европе не так внимательно смотрят за российскими футболистами. Тот интерес, который турецкие клубы проявляли к Диме, необъективный. Кто-то его помнит, старается сделать предложения. Однако я могу поделиться информацией, что эти предложения неинтересны не только клубу, но и игроку – по личным условиям.

Все-таки в статусе капитана «Локомотива», игрока сборной России уезжать, чтобы за небольшие деньги с нуля доказывать и постараться выйти на другой уровень по деньгам, уже не то. Должно быть предложение с пониманием статуса игрока и его зарплаты. Таких сейчас нет.

Так можно и никуда не уехать, если у него есть желание и амбиции.

– Можно и не уехать и продолжить карьеру в «Локомотиве». Вокруг него сейчас строится вся команда. Баринов – один из самых опытных, никогда не позволит себе дать слабину. Молодые ребята смотрят и понимают, как нужно отдавать себя на поле, – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Владимир Кузьмичев
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logoДмитрий Баринов
агенты
logoпремьер-лига Россия
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