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Агент о будущем Джикии: «Хорошо проведет остаток сезона в «Химках» – может появиться более интересный вариант в России»

Агент Георгия Джикии высказался о будущем 31-летнего защитника «Химок».

— Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?

— Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды. Георгий пока в нее не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию.

Если он хорошо проведет оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.

— Это топ-7?

— Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть, — сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoГеоргий Джикия
logoпремьер-лига Россия
Владимир Кузьмичев
logoХимки
logoЧемпионат.com
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