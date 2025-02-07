Агент о будущем Джикии: «Хорошо проведет остаток сезона в «Химках» – может появиться более интересный вариант в России»
Агент Георгия Джикии высказался о будущем 31-летнего защитника «Химок».
— Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?
— Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды. Георгий пока в нее не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию.
Если он хорошо проведет оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.
— Это топ-7?
— Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть, — сказал Владимир Кузьмичев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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